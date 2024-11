Bombeiros fazem alerta após morador de Ribeirão Preto morrer afogado em praia de Ubatuba Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 05/11/2024 - 09h45 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h37 ) twitter

Um morador de Ribeirão Preto de 35 anos morreu afogado neste final de semana, na Praia Grande, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Wilhamar Ribeiro Alves, de 35 anos, estaria se banhando no mar quando foi arrastado pela correnteza. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi resgatado inconsciente pela equipe de guarda-vidas e foram feitas manobras de ressuscitação; Wilhamar foi socorrido para um hospital, mas não resistiu. O corpo de Wilhamar Ribeiro foi encaminhado ao IML e trazido para Ribeirão Preto, onde foi sepultado neste domingo (3), no Cemitério Bom Pastor. O Corpo de Bombeiros faz um alerta para todos que desejam viajar e entrar no mar, especialmente nesta época de fim de ano.

*Reportagem exibida em 04/11/2024.

