Bombeiros encerram buscas por pescador desaparecido após naufrágio em Passo de Torres
11/09/2024 - 08h06 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h34 )



O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas pelo pescador desaparecido após o naufrágio de uma embarcação em Passo de Torres, no sul de Santa Catarina. A repórter Rachel Schneider traz as atualizações diretas de Criciúma sobre o caso, que mobilizou equipes de resgate por vários dias. As autoridades continuarão monitorando a área, mas sem novas operações de busca.

