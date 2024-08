Bombeiros e Guarda Ambiental se unem contra fogo em vegetação, em Arraial do Cabo Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 23/08/2024 - 12h49 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h32 ) ‌



O Corpo de Bombeiros e a Guarda Ambiental se uniram para combater os seguidos incêndios em vegetação, em Arraial do Cabo. O mais recente foi no Pontal do Atalaia.

