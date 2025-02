Bombeiros dizem que não há sobreviventes em acidente com avião e helicóptero nos EUA Aclr|Do canal Record News no YouTube 30/01/2025 - 11h18 (Atualizado em 31/01/2025 - 01h04 ) twitter

No começo da manhã desta quinta-feira (30), o chefe do Corpo de Bombeiros e Serviços Médicos de Emergência de Washington informou que foram recuperados 27 corpos das vítimas do acidente com um avião comercial da American Airlines e um helicóptero militar nas proximidades do aeroporto Ronald Reagan, um dos principais da capital americana, no fim da noite de quarta-feira (29).

