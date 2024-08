Bombeiros de Santa Catarina vão auxiliar no combate a incêndios no Mato Grosso do Sul Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/08/2024 - 09h18 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h22 ) ‌



Bombeiros Militares de Santa Catarina foram enviados para auxiliar no combate aos incêndios florestais que atingem o Mato Grosso do Sul. A ação é uma resposta rápida e solidária para ajudar no controle das chamas que estão ameaçando áreas naturais e propriedades na região. O repórter Gabriel Prada traz as informações ao vivo sobre a operação e o papel fundamental que os bombeiros catarinenses terão no enfrentamento dessa situação. O sub-comandante geral do Corpo de Bombeiros de SC, Cel. Jefferson de Souza, fala sobre a logística e os desafios que os profissionais enfrentarão no Mato Grosso do Sul.

