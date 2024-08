Bombeiros controlam incêndio em casa na avenida do Café, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 21/08/2024 - 16h30 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h23 ) ‌



Um incêndio em uma residência assustou moradorese pessoas que passavam pela Avenida do Café, na manhã desta quarta (21), na Zona Oeste deRibeirão Preto. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e controlaram as chamas; ninguém ficou ferido.

