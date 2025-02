Bombeiros conseguem controlar chamas em Los Angeles Aclr|Do canal Record News no YouTube 16/01/2025 - 13h22 (Atualizado em 17/01/2025 - 01h04 ) twitter

Bombeiros da Califórnia informaram que os dois focos de incêndio mais ativos do momento já estão sendo controlados. O alerta vermelho para as chamas foi suspenso na tarde desta quarta-feira (15) em grande parte dos condados de Los Angeles e Ventura, mas os ventos fortes devem continuar até esta quinta-feira (16), de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.

