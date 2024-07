Bombeiros combatem incêndios no Pantanal há um mês

Alto contraste

Os bombeiros lutam há mais de um mês para combater incêndios que se alastram em várias regiões do Pantanal. As queimadas podem ter degradado 9% da vegetação do Pantanal nos últimos 5 anos. A estimativa é da rede MapBiomas. O levantamento aponta que a área danificada no bioma entre 1986 e 2021 pode variar entre 800 mil e 2 milhões e 100 mil hectares. O que corresponde de 6,8% a 19% do bioma. Desde o ano de 2012, o mês de junho de 2024 registrou a maior média de área queimada no pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E para analisar esse cenário preocupante de destruição e atualizar como está a situação por lá, conversamos com o presidente do Instituto Homem Pantaneiro, Ângelo Rabelo.

