Bombeiros combatem incêndio em borracharia em Contagem (MG)

Um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão que armazenava pneus de uma borracharia em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Vídeos de moradores mostram a intensidade das chamas e a enorme coluna de fumaça preta saindo do local. Vizinhos do galpão tentaram controlar o fogo com extintores até a chegada dos bombeiros, que agiram rapidamente. Foram necessários cerca de 2.500 litros de água para apagar as chamas, que atingiram a parte dos fundos do galpão. No total, 12 pneus foram queimados. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

