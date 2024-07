Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções em Porto Alegre (RS)

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Morro Santana, em Porto Alegre (RS). O fogo atingiu o ponto mais alto da capital gaúcha, com 311 metros de altitude. Antes do corpo de bombeiros chegar ao local, moradores do morro tiveram de conter o fogo para evitar que ele atingisse as residências mais próximas. O incêndio foi controlado depois de mais de 10 horas de combate, mobilizando cinco caminhões-tanque e mais de 50 bombeiros.

