Bombeiros buscam por criança de 2 anos arrastada por enxurrada no interior do Paraná

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Os bombeiros buscam por uma criança, de 2 anos, que foi arrastada pela enxurrada na madrugada desta quinta (7), em General Osório, no interior do Paraná. Ela estava dormindo quando a água invadiu a casa em que morava. Cerca de 60 profissionais fazem buscas nos rios Torino e Jangada. Segundo o governo paranaense, cerca de 1.700 pessoas foram afetadas pelos temporais no estado. E ainda: Parte de ponte desaba durante temporal no interior de São Paulo.

