Bombeiros avançam no combate às chamas no Parque Estadual do Pau Furado | Balanço Geral Manhã



Segundo a última atualização do Corpo de Bombeiros, o incêndio na região do Pau Furado está sob controle, com duas frentes de chamas já debeladas. Até a noite de ontem, cinco equipes estavam em campo, atuando no Parque Estadual do Pau Furado para conter o avanço do fogo e apagar as chamas existentes. Apesar dos esforços, uma parte do incêndio ainda afeta uma área de grande declive, dificultando o trabalho dos militares.

O incêndio atingiu tanto a zona de amortecimento quanto a parte interna do parque, e já dura cinco dias. Até o momento, não foi possível determinar a extensão total da área queimada. No combate às chamas, estão envolvidos bombeiros, brigadistas do Instituto Estadual de Florestas, militares da PM e Defesa Civil, agentes da Prefeitura de Uberlândia e voluntários de ONGs ambientais. Além do efetivo humano, o trabalho é apoiado por aeronaves da Polícia Militar, helicópteros, drones, caminhões pipa e tratores.

A Associação para Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro solicitou a presença de brigadistas voluntários no parque e destacou a necessidade de doações de equipamentos de proteção individual, como capacetes, botas, luvas, óculos e roupas antichamas, além de abafadores e bombas costais. Também são necessárias doações de água e alimentos para as equipes que estão no local.

