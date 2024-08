Bombeiro morre ao combater incêndio em casa na zona leste em SP Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 16/08/2024 - 12h12 (Atualizado em 17/08/2024 - 02h02 ) ‌



Na manhã desta sexta (16), um soldado do Corpo de Bombeiros morreu ao combater um incêndio que atingiu uma residência na zona leste de São Paulo. Pelo menos sete casas foram afetadas: três eram de alvenaria e quatro eram construídas com madeira. O bombeiro estava realizando seu trabalho em uma das casas de alvenaria quando a estrutura desabou devido ao colapso da laje causado pelas chamas. Ele ficou preso sob os escombros e recebeu ajuda dos moradores que tentaram removê-lo do local.

