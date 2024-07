Bombeiro Mirim: um sonho em cores para as crianças de Uberlândia

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Até quem nunca sonhou ser bombeiro no futuro sentiu uma pontinha de vontade ao vestir esse uniforme colorido. As roupas são apenas parte do kit personalizado que cada uma das 50 crianças recebidas no Projeto Bombeiro Mirim 2024 levou para casa. Mochila, peças de banho, protetor solar e até nó! Tudo que elas vão precisar nessa nova jornada como bombeiras mirins.

Retomado em 2016, o projeto de parceria entre o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e a Prefeitura de Uberlândia já formou mais de 500 bombeiros mirins. Um exemplo é o irmão da Giovana, que agora faz parte da turma deste ano e teve a responsabilidade de representar os novatos na cerimônia de entrega dos kits.

Os encontros do Bombeiro Mirim vão acontecer duas vezes por semana a partir de agosto. As crianças contempladas já são atendidas pelos Naicas, o Núcleos de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente, dos bairros Pequis e do Jardim Célia.

O projeto oferece uma oportunidade única para crianças e adolescentes conhecerem o dia a dia dos bombeiros, aprenderem sobre prevenção de acidentes e segurança, e desenvolverem valores como disciplina, responsabilidade e trabalho em equipe. Mais do que um uniforme, o bombeiro mirim representa um sonho em cores para essas crianças, um futuro promissor e a chance de fazer a diferença na comunidade.

