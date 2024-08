Bomba de combustível cai em cima de frentista no Ceará. 📲 #RecordNews #Shorts Aclr|Do canal Record News no YouTube 29/08/2024 - 18h50 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um frentista ficou ferido depois de um acidente em um posto de combustíveis. O trabalhador tinha abastecido um carro, quando a mangueira prendeu no para-choque do veículo e derrubou a bomba de combustível, o frentista foi atingido pela estrutura e sofreu diversos ferimentos. O motorista, ao perceber o que havia acontecido, parou imediatamente e prestou assistência à vítima.

Apesar da gravidade do acidente, o trabalhador se recupera bem, esse flagrante foi no município de Pacatuba, no Ceará. 📲 #RecordNews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.