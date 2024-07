Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O último relatório do Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé) mostrou números otimistas para os produtores brasileiros. As exportações de café do Brasil cresceram 79% somente em 2024.

*Reportagem exibida em 03/07/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.