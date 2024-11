Bolshoi emociona Joinville com a estreia do espetáculo suíte Joinvilense Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 07/11/2024 - 16h44 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h24 ) twitter

A Escola do Teatro Bolshoi subiu ao palco do Teatro Juarez Machado para mais uma apresentação marcante: a estreia do espetáculo Suíte Joinvilense. A noite foi dedicada a homenagear Joinville, proporcionando momentos de intensa emoção tanto para os bailarinos quanto para o público presente. A produção, cuidadosamente elaborada, celebrou a essência cultural da cidade e destacou o talento dos dançarinos em uma apresentação inesquecível. Com uma coreografia que combina técnica e paixão, o Bolshoi reafirmou seu compromisso com a cultura e com a comunidade joinvilense, tornando a noite uma celebração especial e memorável.

