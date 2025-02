Boletim de Notícias - Segunda parcela do IPVA vence nesta quinta em SP para placas final 6 Aclr|Do canal RFTV no YouTube 20/02/2025 - 22h00 (Atualizado em 23/02/2025 - 03h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A segunda parcela do IPVA 2025 para veículos com placa final 6 vence nesta quinta-feira (20) em São Paulo. O pagamento pode ser feito em bancos autorizados, via internet ou por PIX. Todas as informações oficiais estão no site da Secretaria da Fazenda do Estado (portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/ipva), como explica a repórter Ingrid Woigt.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.