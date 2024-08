Boa Notícia: Vacina brasileira contra a dengue apresenta eficácia de quase 90% Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 14/08/2024 - 12h08 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Pesquisadores do Instituto Butantan desenvolveram uma vacina contra a dengue com eficácia de quase 90% na forma grave da doença. O estudo sobre a vacina começou em 2010 em parceria com um instituto dos Estados Unidos e foi supervisionado pelo Butantan desde 2016. Os pesquisadores utilizaram o vírus vivo da própria dengue para os testes. A terceira fase dos testes teve resultados publicados em uma revista médica renomada. A nova vacina requer apenas uma dose para imunização, ao contrário das vacinas já disponíveis no Brasil que necessitam de duas doses. O Instituto Butantan ainda precisa submeter documentação à Anvisa para aprovação antes da distribuição pela rede pública de saúde, prevista para ocorrer até o final do ano.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.