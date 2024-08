Boa Notícia: Médicos do Reino Unido vacinam primeiro paciente contra câncer de pulmão Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 26/08/2024 - 11h39 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h54 ) ‌



Médicos do Reino Unido vacinaram o primeiro paciente contra câncer de pulmão. O paciente é Um britânico de 67 anos diagnosticado com a doença. A vacina fornece instruções ao sistema imunológico sobre como combater o câncer. O imunizante está em fase de testes e as aplicações ocorrem em 34 centros de pesquisa em sete países. Pelo menos 130 pessoas vão ser recrutadas para os testes, incluindo pacientes com câncer nos estágios inicial e avançado. Atualmente, o câncer de pulmão é uma das principais causas de morte no mundo.

