Boa Notícia: Jayne Julinski sai do hospital após ataque violento
15/08/2024 - 15h05 (Atualizado em 17/08/2024 - 01h51 )



Jayne Thalya Julinski, de 26 anos, foi vítima de um ataque violento por seu ex-companheiro enquanto trabalhava em Bela Vista do Toldo. Ela foi esfaqueada no pescoço, mas recebeu atendimento médico rápido e foi levada para o hospital com a ajuda de uma pessoa que usou seu próprio casaco para estancar o sangue. A boa notícia é que Jayne já recebeu alta e está agora em tratamento fora do hospital. Acompanhe todos os detalhes deste caso e as atualizações na reportagem da Tribuna do Povo, com a colaboração do Edinei Wassoaski.

