Boa Notícia: Fio robótico pode tratar aneurismas e obstruções de sangue no cérebro

Um centro de estudos nos Estados Unidos criou um fio robótico que pode tratar aneurismas e obstruções no cérebro. O dispositivo utiliza um campo magnético para direcionar fios finos por vasos sanguíneos. Fabricado com uma liga flexível de níquel e titânio, o modelo está em fase experimental. Pesquisadores esperam que cirurgias possam ser realizadas à distância no futuro. Testes já foram feitos em laboratório e animais antes dos humanos.

