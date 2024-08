Boa Notícia: Exame de sangue pode prever doenças futuras Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 12/08/2024 - 11h52 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h38 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cientistas da Inglaterra e Alemanha, em colaboração com uma empresa farmacêutica, estão desenvolvendo um exame que utiliza amostras de sangue para prever o risco futuro de várias doenças. A pesquisa analisou dados sanguíneos de mais de 40 mil pessoas acompanhadas por 10 anos. Quando um problema de saúde surgiu em algum paciente, os pesquisadores identificaram as proteínas presentes no organismo.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.