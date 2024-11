Boa Notícia: Estudo indica que consumo de açaí reduz sintomas de artrite reumatoide Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 18/11/2024 - 12h46 (Atualizado em 19/11/2024 - 02h00 ) twitter

Estudo da Universidade Federal de Ouro Preto indica que o consumo de açaí pode trazer benefícios para pessoas com artrite reumatoide. O trabalho sugere que substâncias antioxidantes da fruta amazônica ajudam a combater radicais livres e aumentam células reguladoras do sistema imunológico. O consumo diário do fruto pode reduzir lesões causadas pela doença.

