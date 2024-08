Boa Notícia: Cientistas descobrem fungos que se alimentam do plástico no meio ambiente Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 29/08/2024 - 12h04 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cientistas descobriram um fungo capaz de se alimentar do plástico descartado no meio ambiente. Esses microfungos foram identificados em um lago localizado no noroeste da Alemanha. Durante os estudos, 18 cepas foram analisadas e quatro apresentaram comportamento característico de alimentação por plásticos. Os cientistas afirmam que os microfungos têm potencial para ajudar a reduzir a poluição plástica, entretanto, seu uso deve ser controlado para evitar novos problemas ambientais. Os pesquisadores sugerem que esses organismos sejam utilizados em instalações controladas como estações de tratamento.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.