Boa Notícia: Cientistas descobrem açúcar que pode ajudar no tratamento da calvície Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 07/08/2024 - 13h10 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h44 ) ‌



Cientistas de universidades na Inglaterra e no Paquistão descobriram que a desoxirribose, um açúcar produzido pelo organismo humano, pode estimular o crescimento de cabelo quando aplicada no couro cabeludo. A pesquisa começou com estudos sobre cicatrização em camundongos. Durante os testes, foi observado que a aplicação do composto não apenas melhorava a pele como também acelerava o crescimento dos pelos nas áreas tratadas.

