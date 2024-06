Blumenau registra primeiros casos de sarna humana

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Blumenau confirmou os primeiros casos de sarna humana, uma doença que já vinha preocupando as autoridades de saúde de outra região do estado após um surto no Litoral Norte. A confirmação dos casos em Blumenau acende um alerta para a disseminação da doença, que é altamente contagiosa. O repórter Moisés Stuker traz mais informações ao vivo, explicando as medidas que estão sendo tomadas para controlar a situação e evitar novos casos. Saiba como se prevenir e quais são os sintomas dessa condição que afeta a pele.

