Blumenau recebe evento voltado a cultura medieval
15/08/2024 - 11h06 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h40 )



Blumenau mergulha na cultura medieval neste fim de semana com a segunda edição do festival temático. O evento promete uma imersão completa na era medieval, com atrações que vão desde danças tradicionais até recriações históricas. O repórter Moisés Stuker traz ao vivo uma prévia das principais atrações, incluindo apresentações de dança do ventre e a participação especial de Yuri Santos, organizador do evento. Não perca a chance de vivenciar um pouco da história medieval em Blumenau e aproveitar um fim de semana recheado de cultura e entretenimento.

