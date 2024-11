Blumenau recebe comitiva de cidade que foi atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/10/2024 - 09h30 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h04 ) twitter

Uma comitiva de Lajeado, no Rio Grande do Sul, esteve em Blumenau nesta segunda-feira, 21 de outubro, para receber apoio na cobertura de estruturas afetadas pelas enchentes no início do ano. O repórter Moisés Stuker traz detalhes sobre esse importante encontro.

