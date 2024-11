Blumenau realiza mutirão de prevenção e diagnóstico do diabetes neste sábado Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/11/2024 - 09h52 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h17 ) twitter

Blumenau realiza um mutirão de saúde nesta sábado, 23 de novembro, com foco na prevenção e diagnóstico precoce do diabetes. A ação busca conscientizar a população sobre a importância do monitoramento da doença e fornecer orientações e exames para quem deseja saber mais sobre o risco de desenvolver diabetes. O repórter Pedro Mariano traz as informações ao vivo sobre essa importante ação de saúde pública.

