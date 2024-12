Blumenau inicia programação de Natal com desfile temático no centro da cidade Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/12/2024 - 11h25 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h16 ) twitter

Esta quarta-feira, 04 de dezembro, é dia de começar a celebração do Natal de Blumenau com o primeiro desfile temático! O evento vai tomar conta do centro da cidade e promete encantar o público com luzes, música e fantasias especiais. O repórter Pedro Mariano conta todos os detalhes do que os blumenauenses e turistas podem esperar dessa noite mágica. Não perca.

