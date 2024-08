Blumenau inaugura primeiro laboratório de inteligência artificial generativa de SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 09/08/2024 - 20h52 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta sexta-feira (09), Blumenau marcou um avanço significativo no cenário tecnológico de Santa Catarina com a inauguração do primeiro laboratório de inteligência artificial generativa do estado. Localizado no Centro de Inovação, o laboratório representa um marco para o desenvolvimento tecnológico da região, oferecendo um espaço dedicado à pesquisa e inovação em IA generativa. Moisés Stuker traz os detalhes dessa importante inauguração, que promete impulsionar o progresso tecnológico e econômico de Santa Catarina. Confira.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.