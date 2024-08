Blumenau inaugura primeiro laboratório catarinense para pesquisas com uso de inteligência artificial Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 12/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h12 ) ‌



Blumenau acaba de inaugurar o primeiro laboratório em Santa Catarina dedicado à pesquisa de Inteligência Artificial Generativa. O repórter Moisés Stuker traz as primeiras informações sobre a nova estrutura e o impacto esperado na área de tecnologia e inovação. O laboratório promete avançar na aplicação da IA em diferentes setores e contribuir para o desenvolvimento tecnológico da região. Acompanhe as entrevistas com Lucas Arruda, diretor de negócios do laboratório, e Roberto Prudêncio Neto, assessor especial da Secretaria de Ciência e Tecnologia SC, para saber mais sobre as expectativas e os objetivos desta importante novidade para Santa Catarina.

