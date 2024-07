Blumenau faz vistoria em veículos do transporte escolar

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Blumenau está empenhada em garantir a segurança dos estudantes com uma vistoria minuciosa nos veículos do transporte escolar. A iniciativa visa verificar as condições de segurança e manutenção dos veículos que transportam os alunos, assegurando tranquilidade para pais e responsáveis. O repórter Moisés Stuker traz os detalhes ao vivo sobre os procedimentos adotados e as medidas tomadas pela diretoria de transportes da cidade.

