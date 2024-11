Blumenau celebra o Natal com a casa mais iluminada do Brasil Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/11/2024 - 10h13 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Blumenau já entrou no clima de Natal com a abertura da casa mais iluminada do Brasil, que este ano traz novidades que tornam a experiência ainda mais mágica. Reconhecida por sua grandiosidade, a casa encanta visitantes com milhares de luzes e decorações natalinas que transformam o cenário da cidade. As novidades deste ano prometem surpreender a todos, deixando o Natal em Blumenau ainda mais especial. Atraindo turistas e moradores, a casa se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade, encantando quem passa por ali e celebrando o espírito natalino de forma única e deslumbrante.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.