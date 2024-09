Blumenau celebra 174 anos com programação especial de aniversário Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/09/2024 - 10h49 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h27 ) ‌



Blumenau está em festa nesta segunda-feira (02), comemorando 174 anos de história com uma programação especial repleta de eventos. O repórter Moisés Stuker traz todas as informações ao vivo sobre as celebrações que estão acontecendo na cidade para marcar esta data especial. Acompanhe os detalhes e as festividades que fazem parte da celebração de mais um ano de história e tradição em Blumenau.

