Blumenau brilha na 39ª Oktoberfest e atrai multidões à maior festa alemã das Américas
28/10/2024 - 20h05 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h20 )

A 39ª Oktoberfest em Blumenau foi um grande sucesso, reafirmando o evento como a maior festa alemã das Américas e consolidando Blumenau como um dos destinos turísticos mais procurados no Brasil. Com recorde de público, a edição deste ano trouxe o melhor da cultura germânica, com desfiles, gastronomia típica, shows e um ambiente festivo que atraiu visitantes de várias regiões do país e do exterior.

