Blumenau atualiza mapa de cotas para monitorar riscos de enchentes

Blumenau está preparando um novo mapa de cotas para alertar a população sobre os riscos de cheias no município. A medida é parte de um esforço contínuo para melhorar a gestão das águas e prevenir desastres causados pelas fortes chuvas e enchentes. Com o novo sistema, as autoridades poderão monitorar as áreas mais vulneráveis e informar os cidadãos sobre os níveis do rio, fornecendo um alerta antecipado para possíveis alagamentos.

