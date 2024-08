Blue Origin lança 8º voo com passageiros Aclr|Do canal Record News no YouTube 29/08/2024 - 23h20 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A empresa de foguetes do bilionário Jeff Bezos lançou com sucesso o oitavo voo com passageiros para o espaço. A missão NS-26, da companhia Blue Origin, levou seis pessoas e durou cerca de 10 minutos, a decolagem aconteceu de uma base no Texas, nos EUA.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.