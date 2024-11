Black Friday: Procon faz alerta contra fraudes e preços abusivos Aclr|Do canal Record News no YouTube 08/11/2024 - 22h21 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prevista para o fim desse mês, a Black Friday costumar agitar muito os consumidores no Brasil, pensando nisso, o Governo Federal decidiu ampliar o monitoramento de sites de comércio eletrônico, redes sociais e estabelecimentos físicos para detectar irregularidades nesse período. A ação tem o apoio dos institutos de Defesa do Consumidor - os Procons - de todo o país. Para entender melhor os cuidados que os consumidores devem ter para evitar fraudes e práticas abusivas, conversamos com a Renata Reis, assessora técnica do Procon de São Paulo.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@Recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



Twitter: https://www.twitter.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.