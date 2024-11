Black Friday em Uberlândia: o desafio de estacionar e o impacto nas vendas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/11/2024 - 17h08 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Black Friday é um dos eventos mais esperados do ano, tanto para consumidores quanto para lojistas, especialmente com a chegada das festividades de fim de ano, momento propício para impulsionar as vendas. As lojas ficam lotadas, oferecendo ofertas tentadoras, mas em Uberlândia, um problema tem dificultado o acesso aos estabelecimentos. Desde outubro do ano passado, o estacionamento rotativo no centro da cidade deixou de funcionar, fazendo com que as vagas sejam ocupadas por funcionários das empresas locais. Isso tem gerado grandes dificuldades para os clientes, que muitas vezes não conseguem encontrar um local para estacionar.

De acordo com um levantamento realizado pela CDL, 49% dos consumidores de Uberlândia devem realizar compras tanto em lojas físicas quanto online durante a Black Friday, com 16% preferindo as lojas físicas. Contudo, se esse público não encontrar vagas disponíveis para estacionar, o prejuízo para o comércio local será certo, prejudicando as vendas nesse período crucial.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=-ZEvmt82GfU

👉 https://www.youtube.com/watch?v=RQnOct9__Dk

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=JKHtI9ssxuU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.