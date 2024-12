Black Friday: Cuidado com os golpes! Mais de 1.200 sites fraudulentos já foram identificados Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/11/2024 - 07h29 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Black Friday se tornou sinônimo de oportunidades para economizar, com campanhas cada vez mais antecipadas e extensas. No entanto, o período também atrai a atenção de golpistas. Apenas entre outubro e novembro, mais de 1.200 sites fraudulentos foram identificados por uma consultoria em cibersegurança. Esses números podem triplicar até o dia oficial de descontos, ampliando o risco para consumidores desatentos.

Os golpes variam, mas costumam explorar a pressa e o entusiasmo por ofertas. Ana Paula, por exemplo, foi vítima ao tentar comprar um celular por meio de uma suposta loja online. Com vídeos aparentemente confiáveis e atendentes solícitos, ela realizou dois pagamentos que somaram R$ 749. Após isso, perdeu contato com os vendedores. Situações como essa se multiplicam nas redes sociais e marketplaces, especialmente nos segmentos de moda, e-commerce e suplementos, que somam mais da metade das ações fraudulentas identificadas.

Para evitar prejuízos, especialistas recomendam atenção aos detalhes. Conferir a reputação do site, desconfiar de preços muito abaixo do mercado e evitar links compartilhados por mensagens ou redes sociais são passos essenciais. Em casos de golpe, é fundamental registrar um boletim de ocorrência e buscar orientação sobre as medidas cabíveis. Afinal, a prevenção é sempre a melhor aliada para escapar das armadilhas da “Black Fraude”.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=0NYHISbRs9c

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=RQnOct9__Dk

👉 https://www.youtube.com/watch?v=JKHtI9ssxuU

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #blackfriday

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.