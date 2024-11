Black Friday: consumidores do Sul do Brasil devem gastar mais de R$1.000, diz pesquisa Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 25/11/2024 - 21h15 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h14 ) twitter

A Black Friday deste ano promete ser de grandes compras no Sul do Brasil, com uma pesquisa apontando que seis em cada dez consumidores da região devem gastar mais de mil reais. O levantamento mostra que, apesar dos desafios econômicos, os consumidores estão confiantes e dispostos a aproveitar as promoções.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.