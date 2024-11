Black Friday: Como Garantir Compras Seguras? Procon de Chapecó Explica Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 26/11/2024 - 14h21 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h25 ) twitter

Com a Black Friday chegando, é essencial estar atento às ofertas e saber como evitar armadilhas. No estúdio, recebemos Gustavo Vendramin, coordenador do Procon de Chapecó, que vai esclarecer dúvidas sobre direitos do consumidor e como agir diante de promoções falsas.

