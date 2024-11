BIOMÉDICA: Telma Abrahão, especialista em neurociência, fala sobre o impacto das memórias Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/11/2024 - 16h58 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h49 ) twitter

As memórias da infância desempenham um papel significativo em nossas vidas, moldando emoções, comportamentos e, muitas vezes, a forma como educamos os filhos. Reconhecer essas lembranças, sejam elas claras ou apenas fragmentos carregados de sensações, pode ajudar a construir uma educação mais consciente e empática.

A especialista em neurociências comportamentais infantis e biomédica, Telma Abrahão, explica como as memórias influenciam o desenvolvimento emocional e o relacionamento familiar. Criadora da Educação Neuroconsciente® e autora do best-seller Pais que Evoluem, ela destaca que revisitar nossas próprias experiências é essencial para criar um ambiente mais saudável para as crianças. Seu livro, sucesso no Brasil e em outros 10 países, traz insights práticos sobre como pais podem crescer junto com seus filhos.

