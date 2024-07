BIÓLOGO: Gustavo Malaco fala sobre a estiagem em Minas Gerais | Manhã Total

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

O Cerrado, bioma crucial para o Brasil, enfrenta a pior estiagem dos últimos 700 anos, segundo estudo da USP. A região central do país, onde o bioma predomina, está 1°C mais quente que a média, intensificando a evaporação da água e causando um distúrbio hídrico severo.

Minas Gerais, especialmente o norte do estado, também sofre com a seca, que deve ser uma das piores do ano. O período crítico de estiagem, entre agosto e outubro, exige medidas de precaução. As autoridades já se preparam para prevenir incêndios florestais e minimizar os impactos.

O estudo da USP alerta que o aquecimento global, intensificado pela emissão de gases do efeito estufa, é o principal responsável pela seca. Nas últimas 250 anos, a temperatura da região subiu 2°C, agravando a situação.

A estiagem no Cerrado traz diversos perigos, como a morte de animais e plantas, perda de biodiversidade e até mesmo desertificação. É crucial que medidas urgentes sejam tomadas para combater as mudanças climáticas e mitigar os impactos da seca na região. A preservação do Cerrado e o uso consciente da água são essenciais para garantir um futuro mais sustentável.

