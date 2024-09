BIÓLOGO: Gustavo Malacco explica mais sobre situação do Parque Estadual do Pau Furado | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/09/2024 - 09h58 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h41 ) ‌



Há quase uma semana, o Parque do Pau Furado enfrenta um grave incêndio que tem avançado para dentro da reserva. As chamas, que começaram no entorno do parque na segunda-feira, foram combatidas intensamente pelo Corpo de Bombeiros e por diversas equipes de segurança. Nas últimas horas, o fogo se espalhou ainda mais, afetando áreas internas da reserva, e o tamanho da área atingida ainda não foi estimado.

Equipes de combate, incluindo bombeiros, policiais militares, brigadistas e voluntários, estão trabalhando em conjunto para controlar a situação. O biológo Gustavo Malacco, diretor de Sustentabilidade da ONG Angá, está acompanhando de perto o impacto ambiental da tragédia. A Associação para Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro solicitou a ajuda de brigadistas voluntários e a doação de itens essenciais, como EPIs, abafadores, bombas costais, água e alimentos para a equipe em campo.

As hipóteses sobre a causa do incêndio ainda estão em investigação, com possibilidades que incluem curto-circuito em instalações elétricas ou fogo aceso por moradores em áreas próximas. Desde o início do fogo, as equipes, que incluem 18 bombeiros, 15 brigadistas, e diversos outros profissionais e equipamentos, têm se empenhado para conter a devastação e proteger a rica biodiversidade da reserva.

