BIÓLOGA: Fabiana Sebaio fala sobre a campanha "O Cerrado me protege" | Manhã Total
11/09/2024 - 09h21



Hoje, 11 de setembro, celebra-se o Dia do Cerrado, um bioma vital que cobre 25% do território brasileiro e é essencial para a regulação climática e hídrica do país. Conhecido como o “berço das águas”, o Cerrado abriga uma biodiversidade impressionante e desempenha um papel crucial no abastecimento de importantes bacias hidrográficas, como as do Amazonas, do Prata e do São Francisco. No entanto, o bioma tem sido severamente afetado por desmatamento, incêndios e mudanças climáticas, com mais de 88 milhões de hectares devastados nos últimos 39 anos, superando a área da Região Sul do Brasil.

Neste Dia do Cerrado, o Consórcio Cerrado das Águas lança a campanha "O Cerrado Me Protege", incentivando uma reflexão sobre a importância deste bioma e a necessidade de sua preservação. Embora o Cerrado seja um verdadeiro escudo natural e essencial para a vida e os negócios no Brasil, a degradação continua a avançar, principalmente devido à expansão da pecuária e das monoculturas. É fundamental que cada um de nós reconheça e atue para preservar este patrimônio ambiental, que é vital para o equilíbrio ecológico e a sobrevivência das comunidades que dele dependem.

