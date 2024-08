Biógrafa de Silvio Santos conversa com Bacci no 'Cidade Alerta' Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 23/08/2024 - 15h30 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h30 ) ‌



Marcia Batista, biógrafa de Silvio Santos, conversa com Bacci ao vivo no 'Cidade Alerta'. Ela afirma que uma das principais características de Silvio era a discrição, por isso, imaginava que o enterro do apresentador seria realizado desta maneira, sem velório. A biógrafa também cita momentos marcantes da vida do apresentador.

