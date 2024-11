Binômio de Rio do Sul conquista troféus e medalha durante competição de cães de trabalho Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/10/2024 - 10h14 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O binômio do Corpo de Bombeiros de Rio do Sul fez história ao conquistar troféus e medalhas em uma prestigiada competição sul-americana de cães de trabalho. Comandado pelo sargento Marcos Antônio Vieira, a cadela Luna demonstrou habilidades excepcionais, destacando-se entre os melhores do continente. A competição não só evidenciou a dedicação dos bombeiros, mas também a importância do treinamento especializado para cães de resgate e busca. O repórter Moisés Stuker traz todos os detalhes dessa conquista que enche de orgulho a comunidade de Rio do Sul.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.